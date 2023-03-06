Юрист назвал основные приемы финансовых мошенников для оформления кредита

Мошенники могут купить данные вашего паспорта в даркнете Фото: Амир Закиров

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о самых популярных методах финансового мошенничества при оформлении кредита. Об этом сообщает RT.

Чаще всего мошенники пользуются данными утерянного или даже украденного паспорта. С таким же успехом злоумышленники могут взломать личный кабинет на сайте банка или микрофинансовой организации, а также купить данные паспорта. Обычно продажа личных данных происходит в даркнете или через зашифрованные объявления. Но персональную информацию мошенники могут получить и другим путем.

«Нередко гражданам поступают телефонные звонки, во время которых они выдают личную финансовую и иную информацию. При этом одномоментного мошенничества не происходит, но полученные данные используются впоследствии в том числе для взятия кредитов и микрозаймов», – сказал эксперт.

Но взять кредит в банке без ведома самого гражданина практически невозможно. Именно поэтому преступники больше полюбили микрофинансовые организации.

«Но и там принимаются меры по выяснению личности заемщика. Из последних нововведений, направленных на профилактику оформления кредитов на подставных лиц, можно отметить требование некоторых организаций к потенциальному заемщику сфотографироваться с открытым паспортом у лица, кроме того, деньги перечисляются на именную карту», – поделился Соловьев.

Но если если на вас все-таки оформили кредит, то в первую очередь вам нужно отправиться в банк и попросить показать кредитный договор. Обратите внимание на дату его заключения и подпись. После этого необходимо попросить провести почерковедческую экспертизу подписи. Напомним, журналист «Комсомолки» заглянул в МВД России и лично убедился, возможно ли обмануть экспертизу почерка и другие проверки криминалистов.

А если вдруг окажется, что во время заключения договора вы были в другом городе, то это будет считаться весомым аргументом для признания кредита недействительным.

«Отмечу, что подавляющее большинство мошенничеств выявляется еще на стадии разбирательства в финансово-кредитном учреждении и с гражданина снимаются все обязательства по выплатам», – заключил юрист.

Напомним, ранее мы писали о женщине из Ижевска, которая стала жертвой такого мошенничества. Ижевчанка даже не подозревала, что она кому-то что-то должна, пока ей не начали приходить сообщения о задолженностях. Оказалось, что мошенники взломали ее аккаунт на Госуслугах.

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