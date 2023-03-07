187 тысяч номерков для записи к врачу сформировали в Удмуртии на ближайшие 2 недели

Номерки есть для 14 основных специальностей Фото: Мария Бакланова

С 6 по 20 марта для жителей Удмуртии будет доступно 187 394 слота для записи на прием к врачу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Номерки есть для 14 основных специальностей, в том числе терапевт, педиатр, стоматолог, хирург, гинеколог и т.д.

140 871 номерок от общего количества был выложен в интернете. На начало недели было свободно 107 573 номерка.

Напомним, на данный момент в Удмуртии доступны несколько видов записи к врачам. В онлайн-формате можно воспользоваться порталом Госуслуг и региональным порталом самозаписи. Напомним, ранее мы сделали подробную инструкцию для жителей Удмуртии по интернет-ресурсам. Также недавно в регионе появилось специальное приложение, в котором можно забронировать номерок на запись к врачу. Если же вы не можете записаться к врачу через интернет, то вы можете воспользоваться номерами центров телефонного обслуживания (122) и Минздрава Удмуртии (8-800-100-24-47) или же сразу позвонить в регистратуру поликлиники.

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