267 семей участников СВО из Ижевска освободили от платы за детский сад

Для получения льготы нужно написать заявление в детский сад и подготовить пакет документов Фото: Амир Закиров

Льготой по освобождению от родительской платы за детский сад уже воспользовались 267 семей участников СВО из Ижевска. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев.

Напомним, Александр Бречалов ввел эту меру поддержки в январе. Для получения льготы нужно написать заявление в детский сад и подготовить пакет документов: ксерокопия паспорта, свидетельство о рождении ребенка и оригинал справки, подтверждающей статус прохождения родителем военной службы.

Напомним, с начала года максимальный размер платы за уход за детьми в детских садах увеличили. Новая стоимость зависит от района и города республики.

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