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НовостиЗдоровье7 марта 2023 10:13

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 115 случаев заражения коронавирусом

Среди пациентов есть дети младше 14 лет
Софья Кель
75 больных выявили в Ижевске

75 больных выявили в Ижевске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 7 марта по республике выявили еще 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 10 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 75 больных выявили в Ижевске. 44 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 20 детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 7,75 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, после того как в регионе закончился первый компонент вакцины, в Удмуртию наконец завезли 5 000 доз препарата «Спутник V». Также мы писали о том, стоит ли вообще ревакцинироваться и какие условия для этого нужно соблюдать.

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