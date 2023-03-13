Игоря Асабина назначили на пост зампредседателя правительства Удмуртии

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Игорь Асабин избавился от приставки и.о. и официально вступил на пост зампредседателя правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

К своим обязанностям Асабин приступил 7 марта. Он будет занимать эту должность до окончания срока полномочий руководителя региона. Асабин займется сферой строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Напомним, Асабина согласовали для назначения на должность в конце февраля. Тогда «за» его кандидатуру проголосовали все депутаты Госсовета. Кандидатуру Асабина на рассмотрение внес глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Отметим, что с 2008 года политик выполнял обязанности главы Сарапульского района. В декабре 2022 года он встал на пост вице-премьера Удмуртии.

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