Ирину Савину назначили на пост руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии

Савина возглавляет агентство с декабря 2019 года
Фото: Архив КП
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Ирины Савиной на должность руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.
К своим обязанностям Савина приступила 7 марта. Согласно договору, при условии, если его вновь не продлят, последним днем работы станет 6 марта 2028 года.
Отметим, Савина занимает пост руководителя агентства с декабря 2019 года.
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