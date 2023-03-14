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НовостиПолитика14 марта 2023 3:30

Ирину Савину назначили на пост руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии

Она приступила к обязанностям 7 марта
Источник:kp.ru
Савина возглавляет агентство с декабря 2019 года

Савина возглавляет агентство с декабря 2019 года

Фото: Архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Ирины Савиной на должность руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.

К своим обязанностям Савина приступила 7 марта. Согласно договору, при условии, если его вновь не продлят, последним днем работы станет 6 марта 2028 года.

Отметим, Савина занимает пост руководителя агентства с декабря 2019 года.

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