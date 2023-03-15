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НовостиПроисшествия15 марта 2023 5:59

Более 2 млн рублей задолжали предпринимателям Удмуртии за организацию питания школьников

В дело вмешалась прокуратура
Источник:kp.ru
Сейчас задолженность по контрактам погасили

Сейчас задолженность по контрактам погасили

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

14 школ в Увинском районе не платили предпринимателям за поставку еды для учеников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ведомство проверило школы на факт исполнения законодательства в сфере оплаты исполненных муниципальных контрактов. Оказалось, что образовательные учреждения задолжали поставщикам более 2 млн рублей. При этом организации доставили продукты вовремя.

Начальнику «Централизованной бухгалтерии учреждений Увинского района» внесли представление. Сейчас задолженность по контрактам погасили.

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