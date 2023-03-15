Учредить награду для помогающих российским военным в зоне СВО волонтерам предложили в Госдуме

Сбор гумпомощи для бойцов в Удмуртии к 23 февраля. Фото: Алина Гужавина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в Украине. Об этом сообщает RT.

Сейчас в России действуют десятки организаций, которые занимаются волонтерской помощью военнослужащим. Отметим, что в Удмуртии это движение тоже развито. По словам Александра Бречалова, общий вес грузов превысил уже 400 тонн. К примеру, в феврале из региона отправили сразу 4 дополнительных фуры с гуманитарной помощью в зону СВО.

«Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО», – сказал Милонов.

Депутат уверен, что такая награда станет отличительным знаком патриотизма и активной гражданской позиции. Свое обращение парламентарий отправил на имя председателя правительства страны Михаила Мишустина.

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