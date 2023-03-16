На 16 улицах в Ижевске заделали выбоины за минувшие сутки

Ремонт временный Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За прошедшие сутки дорожники Ижевска устранили аварийные дефекты на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общая площадь работ составила 194 кв.м. Подрядчики побывали на Южной набережной, на улицах 8-е Марта, 10 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Автозаводская, К. Маркса, Ленина, Магистральная, Областная, Союзная, Фруктовая, Холмогорова, Четырнадцатая, в гор. Металлургов, проезде Копровом и на дороге на Новый Игерман.

Напомним, вчера работы проводились на 12 улицах. Отметим также, что на одной из этих улиц как минимум 7 машин пробили колеса в выбоинах на дороге. Владельцы авто составили коллективную жалобу.

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