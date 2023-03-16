17 марта к обязанностям главы Сарапульского района приступает Айдар Шарафутдинов

«За» его кандидатуру проголосовало 19 депутатов

16 марта на сессии совета депутатов Сарапульского района тайным голосованием на пост главы муниципалитета избрали первого замглавы администрации Айдара Шарафутдинова. «За» его кандидатуру проголосовало 19 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

К новым обязанностям чиновник приступит 17 марта. Напомним, ранее эту должность занимал Игорь Асабин. 7 марта парламентарий вступил на пост зампредседателя правительства Удмуртии. Он займется сферой строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.

СПРАВКА:

Айдар Шарафутдинов родился в 1970 году. Окончил сельскохозяйственный институт в Ижевске по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».

С 2016 года занимал кресло первого заместителя главы администрации – начальника Управления сельского хозяйства администрации Сарапульского района. До этого работал главным экономистом и председателем колхоза ПСК «Колхоз имени Суворова».

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