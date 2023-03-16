Треть номерков для записи к врачу в Удмуртии остаются невостребованными

Есть 5 способов самозаписи Фото: Мария Бакланова

Жители Удмуртии продолжают сталкиваться с проблемами при записи к врачу. Но по информации вице-премьера правительства региона Эльвиры Пинчук, примерно 35% номерков остаются неиспользованными.

По данным Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, многие пациенты не отменяют запись к врачу, если у них не получается прийти вовремя. Этим грешит буквально каждый третий житель региона. Что не позволяет другим людям воспользоваться освободившимся временем.

Отметим, что сейчас в Удмуртии действуют 5 способов самозаписи на прием, в их числе сайт Госуслуг и региональный портал. Напомним, ранее мы делали подробную инструкцию для записи через этот сервис. Также недавно стала доступна мобильная версия портала.

Если же вас не устраивает онлайн-формат записи, то вы можете позвонить в колл-центр Минздрава Удмуртии 8-800-100-24-47, на единый номер 122 или же в регистратуру вашей поликлиники.

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