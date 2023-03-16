За минувшие сутки в Удмуртии выявили 135 случаев заражения коронавирусом

43% от общего числа заболевших находятся в Ижевске Фото: Мария Бакланова

На 16 марта по республике выявили еще 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 20 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 58 пациентов выявили в Ижевске, это почти 43% от общего числа заболевших. Также врачи выявили 39 семейных очагов заболевания. Среди пациентов 14 детей до 14 лет и 30 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 9,1 на 100 тысяч населения.

Напомним, в начале месяца в регион завезли долгожданную партию первого компонента препарата «Спутник V». До недавнего времени его запасы исчерпали себя. Также мы писали о том, стоит ли вообще ревакцинироваться и какие условия для этого нужно соблюдать.

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