Дорожные ямы залили асфальтом на 13 улицах Ижевска

Основные работы по ремонту дорог начнутся с наступлением благоприятных погодных условий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

16 марта дорожники Ижевска разобрались с ямами и выбоинами на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общая площадь работ составила 520 кв.м. Напомним, 15 марта дорожники залили выбоины на 194 кв.м дорог. Это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах. Отметим, что ремонт временный – основные работы пройдут в апреле-мае.

Подрядчики побывали на улицах: 10 лет Октября, Воткинское шоссе, Живсовхозная, Кирова, Кирпичная, Краева, Ленина, Новоажимова, Орджоникидзе, Пушкинская, а также на Карлутской набережной и в проезде Копровый.

Напомним, глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что аварийный ремонт на Копровом проезде не справляется с улучшением качества дороги. Поэтому он взял ремонт этого участка под личный контроль.

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