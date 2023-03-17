За минувшие сутки в Удмуртии выявили 160 случаев заражения коронавирусом

47 больных выявили в Ижевске Фото: Иван МАКЕЕВ

На 17 марта по республике выявили еще 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 17 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 47 пациентов выявили в Ижевске. Также врачи выявили 48 семейных очагов заражения. Среди пациентов 20 детей до 14 лет и 35 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 10,79 на 100 тысяч населения. Еще вчера он составлял 9,1.

Напомним, в начале месяца в регион завезли долгожданную партию первого компонента препарата «Спутник V». До недавнего времени его запасы исчерпали себя. Также мы писали о том, стоит ли вообще ревакцинироваться и какие условия для этого нужно соблюдать.

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