Прокуратура проводит проверку по факту провала на трассе М-7 в Удмуртии

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После обвала дороги на федеральной трассе М-7 в Удмуртии прокуратура Игринского района проверит, были ли нарушения законодательства при содержании и обслуживании моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, обрушение произошло 27 марта. Как сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, в ночь на 28 марта здесь уложили водопропускную трубу и приступили к обратной засыпке. Ремонт планируют закончить в течение 2-3 дней.

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