За 2022 год количество жалоб на оказание медпомощи в Удмуртии выросло в 2,5 раза

Проблема записи к врачу остается актуальной уже не первый год Фото: Мария Бакланова

За минувший год жители Удмуртии в 2,5 раза чаще обращались по вопросам о качестве оказания медицинской помощи. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Кушко в ходе ежегодного доклада в республиканском Госсовете.

Наибольшее число жалоб касаются записи на прием к узким специалистам. Эту проблему уполномоченный обозначил еще в 2021 году, но ее так и не решили. Напомним, сейчас в регионе действует 5 способов самозаписи на прием к врачу, в том числе сайт Госуслуг и региональный портал. Ранее мы делали инструкцию для записи через этот сервис. Также недавно стала доступна мобильная версия портала. Кроме того, для записи можно позвонить в колл-центр Минздрава Удмуртии по телефону 8-800-100-24-47, на единый номер 122 или же в регистратуру вашей поликлиники.

Другими важными проблемами, которые обозначил Кушко, стали трудности оказания медицинских услуг в селах, признание лица инвалидом и обеспечение граждан с ОВЗ техническими средствами реабилитации.

«Безусловно, проблема имела объективные причины, связанные с санкционными ограничениями, что привело к увеличению цены и дефициту определенных товаров. В этой связи вовремя не были заключены госконтракты. Ситуация усугублялась еще и тем, что размер компенсации за самостоятельное приобретение средства реабилитации не покрывал расходы на покупку, а номинал электронного сертификата, которым можно было бы расплатиться, не соответствовал рыночной цене»,– заключил уполномоченный.

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