Более 8 тысяч медработников Удмуртии получили ежемесячные соцвыплаты за февраль

Сотрудники дневных стационаров и женских консультаций теперь тоже могут получать выплаты Фото: Мария Бакланова

Более 68 млн рублей выделили из социального фонда страны на выплаты для медиков Удмуртии в феврале. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, деньги получили 8 693 медицинских работника.

Размер финансовой поддержки зависит от категории медработников и вида организации, в которой они работают. В целом специалисты могут получить от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

«Минздравом России были выпущены окончательные разъяснения, которые позволили нам включить в перечень получателей выплат сотрудников дневных стационаров и женских консультаций. Таким образом, на сегодняшний день социальные выплаты получают медицинские работники 58 медорганизаций Удмуртии», - сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Напомним, выплаты ввели в январе этого года, и уже в феврале деньги получили около 5 тысяч медиков.

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