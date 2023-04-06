Отпускаем и в небо: концерт МакSим в Ижевске 9 апреля не состоится

Фото: vk.com/maksimsinger

9 апреля в Ижевске планировался концерт певицы МакSим, которая выступает на эстраде уже 17 лет. Однако организаторы заявили о переносе мероприятия. Ижевские фанаты, которые с нетерпением ждали ее концерта, конечно же расстроились.

Отметим, что изначально артистка должна была выступить в Ижевске еще 10 февраля, но из-за съемок в шоу «Голос.Дети» в концертный график были внесены изменения. Напомним, что певица была наставницей юного ижевчанина Льва Смирнова, которому удалось дойти до финала шоу.

«Точные даты нового концерта мы сообщить пока не можем, это зависит только от самой певицы и ее директора. Что мы точно можем сказать – выступление состоится, сейчас идут согласования с менеджментом артиста о новом гастрольном графике тура», – сообщил представитель от организаторов концерта в нашем городе.

Переживать о билетах не стоит – все они будут действительными и для новой даты концерта. Отметим, что здоровье артистки вызывает тревогу у поклонников уже не первый год. К примеру, на недавнем концерте в Сочи певица прервала выступление уже на 5 песни. Причиной этому стало плохое самочувствие.

«Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно», – заявила МакSим, которая перенесла тяжелую болезнь в прошлом году. Тогда певица была буквально на волосок от смерти: из-за воспаления легких ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

4 апреля МакSим объявила об отмене тура «Я буду жить» (0+). Она попросила фанатов «прекратить публичные разборки и истерики» и отметила, что «есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы – такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур».

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