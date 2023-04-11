В Удмуртии началась посевная кампания

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В Каракулинском, Завьяловском и Малопургинском районах Удмуртии началась посевная кампания. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Весенний сев начался еще 7 апреля – аграрии Завьяловского района посеяли овес на площади 15 га. Всего в 2023 году планируют засеять 930 тыс. га, что на 1,6% больше, чем в 2022 году. Напомним, ранее власти заявили о намерении увеличить посевную площадь на 6 тысяч га.

54% от общей площади будут занимать кормовые культуры, 40% – зерновые и по 3% на технические культуры и картофель.

«Важным этапом является также подкормка озимых, закрытие влаги на зяби, боронование озимых. На текущий момент подкормлено 22 044 га озимых, забороновано зяби 86 186 га, протравлено семян на 10 455 т», – заявили в сообщении.

Власти отметили, что у производителей имеется в наличии вся необходимая техника. Напомним, ранее Минсельхоз Удмуртии сообщил о намерении закупить 119 тракторов, 50 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 42 сеялки и 186 прицепов.

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