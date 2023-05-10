26-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в поджоге, в котором погибли двое детей

Фото: МЧС Удмуртии

В деле о гибели двух детей при пожаре в поселке Игра нашли подозреваемого. Им стал 26-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 9 мая подозреваемый выпил, а затем направился к дому бывшей супруги. Мужчина увидел, что женщина вышла в магазин, зашел в дом, поджег бумагу и положил ее на диван. В это время в доме находились двое детей женщины: девочка 2021 года рождения и мальчик 2019 года рождения, а также ее гости – 19-летняя девушка, ее муж и двухмесячный сын. В результате пожара двое детей скончались, а молодая девушка и ее сын получили серьезные ожоги и ингаляционные травмы. Сейчас они находятся в РКБ №1.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Следователь готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Напомним, ранее очевидец поделилась с «КП-Ижевск» подробностями происшествия.

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