Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Удмуртии с 11 по 14 мая

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С 11 по 14 мая местами по Удмуртии ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию Гидрометцентра республики.

Жителям региона напоминают об особом пожароопасном режиме, который введен в Удмуртии в период с 10 апреля по 30 июня. В это время запрещается разжигать костры, жечь траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне. Нарушителей ждут штрафы в размере от двух до 400 тысяч рублей. Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды на эту неделю.

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