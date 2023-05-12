Очередная группа контрактников отправилась из Удмуртии к местам несения службы

Фото: Ярослав Семенов @semenov_yaroslav78

11 мая из Удмуртии отправилась очередная партия контрактников. Об этом сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Бойцы отбыли к местам прохождения военной службы. В первую очередь мужчины пройдут переподготовку в воинских частях, а затем продолжат службу в ВС России.

Напомним, 4 мая из республики к местам дислокации выехала еще одна группа бойцов. По словам начальника пункта отбора на контрактную службу Альберта Кононова, на службе особенно требуются мужчины с техническими специальностями.

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