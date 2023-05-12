Более 600 га посевов пострадали от заморозков в Алнашском районе Удмуртии

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Из-за недавних заморозков в Алнашском районе погибли более 600 га посевов. Об этом сообщает глава муниципалитета Алексей Семенов.

Напомним, температура воздуха по ночам опускалась вплоть до -5°С. Это привело к потере ранних зерновых и зернобобовых культур. Однако чиновник заверил, что проблема решается. Уже сегодня, 12 мая полеводы займутся подсевом на пострадавших участках. В то же время специалисты высадят кукурузу и картошку.

Напомним, в этом году в регионе планируют засеять 930 тысяч га культур. Это на 1,6% больше, чем в 2022 году.

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