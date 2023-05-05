У подземного перехода рядом с УдГУ установили ограждения

Фото: Анастасия Захарова

Подземный переход недалеко от первого и второго корпусов УдГУ оградили специальным металлическим забором. Судя по размещенному на нем паспорту проекта, здесь пройдет капитальный ремонт.

Фото: Анастасия Захарова

Работы начнутся 10 мая, а закончатся 31 июля. Обновлением подземного перехода займется компания ООО СК «МарСтрой». Напомним, договор с подрядчиком был заключен в феврале 2023 года. Совсем новая компания из Казани стала единственной, кто подал заявку на конкурс по проведению ремонта. По информации из открытых источников, начальная цена контракта составила 19 938 000 рублей. Капремонт перехода начался еще в июле 2022 года. После того, как главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву поручили заняться реконструкцией объекта, ремонт и правда начался, но так и не закончился. В ноябре 2022 года переход закрыли бетонными плитами. В администрации Ижевска «Комсомолке» рассказали о планах на многострадальный переход.

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