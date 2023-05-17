Участок ремонта улицы Ленина продлили до Воровского в Ижевске

Фото: Олег Бекмеметьев @olegbekmemetev

Ремонт на улице Ленина в Ижевске продлят вплоть до ее пересечения с улицей Ворошилова. Об этом на своей странице ВКонтакте заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Такое решение приняли в ходе уже начатого ремонта. На участке срежут старый асфальт, выровняют покрытие, установят бортовые камни, а также заасфальтируют трамвайные переезды. Кроме того, сейчас ремонт проводится еще на трех участках дорог в городе. На улице Новоажимова комплексно обновят не только проезжую часть, но и тротуары. Напомним, работы здесь начались еще 19 апреля. В то же время дорожники обновляют асфальт на улице Ильфата Закирова и 10 лет Октября.

Напомним, всего в этом сезоне в рамках проекта «БКД» обновят 6 участков ижевских дорог. На оставшиеся два объекта – переулок Ястребовский и улица Ярославского – дорожники выйдут после окончания работ на основных магистралях.

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