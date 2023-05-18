Александр Бречалов рассказал вице-премьеру Голиковой о капремонте филиала центра «Адели» в Глазове

Фото: @a.brechalov

Открытие обновленного глазовского филиала реабилитационного центра для детей и подростков «Адели» запланировано на начало 2024 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.

Напомним, ранее премьер министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии на восстановление здания – на ремонт выделили 261 млн рублей.

«Каждый год «Адели» принимает на реабилитацию больше 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья: важно оборудовать для них максимально комфортное пространство», – заявил Бречалов.

Также глава республики рассказал о том, как в регионе реализуются нацпроекты «Демография» и «Образование». Особое внимание Бречалов уделил фонду «Защитники Отечества».

«Мы активно готовимся к открытию: подобрали помещение в здании кинотеатра «Россия», сейчас там идет ремонт. Параллельно обучаем социальных координаторов работе с ветеранами СВО», – сообщил глава республики.

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