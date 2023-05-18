Благоустройство парка «Тишино» в Ижевске закончится в июне 2023 года

Фото: администрация Ижевска

Благоустройство парка «Тишино» в Ижевске выходит на финишную прямую. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, горожане смогут зайти в обновленный парк уже в июне 2023 года.

Сейчас подрядчик заканчивает установку лестниц, отделку модульных домиков, монтаж амфитеатра и процесс озеленения. Впереди – монтаж детской площадки и сцены с навесом, а также установка освещения и камер видеонаблюдения.

Напомним, ремонт парка начался еще в 2022 году. Ранее благоустройство поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. После этого на благоустройство выделили средства.

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