Есть ли в Удмуртии переносящие чуму и лихорадку Западного Нила клещи

В Удмуртии увеличилось количество клещей Фото: Мария Бакланова

Ученые обнаружили сразу три новых вида клещей, которые могут стать переносчиками таких опасных инфекций, как лихорадка Западного Нила и чума. Жители Удмуртии заволновались – могут ли эти опасные паразиты появиться в нашем регионе?

Врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина отметила, что находка ученых была зафиксирована далеко от Удмуртии и поэтому волноваться по этому поводу жителям региона не стоит. Но и расслабляться тоже – в республике есть природно-очаговые инфекции, такие как энцефалит и боррелиоз, которые также не стоит недооценивать. Напомним, что по сравнению с 2022 годом в Удмуртии увеличилось число клещей.

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