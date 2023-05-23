Ремонт улицы Новоажимова в Ижевске выполнен на 80%

Фото: Министерство транспорта Удмуртии

Ремонт участка улицы Новоажимова в Ижевске выполнен на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

На данный момент на участке уже уложили два новых слоя асфальта, а также заменили бордюры и обустроили заездную площадку для транспорта на остановке «Металлкомплект». Сейчас перед подрядчиком стоит задача обустроить тротуар. Рабочая комиссия уже проверила выполненный ремонт.

Работы проходят в рамках нацпроекта «БКД», по которому в этом году в Ижевске отремонтируют 6 участков. Отметим, что на данный момент подрядчик вышел уже на 4 объекта – на улицы Ленина, Ильфата Закирова и 10 лет Октября. На оставшиеся участки дорожники выйдут после завершения работ на основных магистралях.

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