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НовостиОбщество25 мая 2023 8:39

В Ижевске соберут первую партию новейших российских пистолетов 6П72 «Удав»

Куратором производства назначили Владимира Ярыгина
Источник:kp.ru
Фото: rostec.ru

Фото: rostec.ru

До 15 июня 2023 года на Ижевском механическом заводе соберут первую партию новейших российских пистолетов 6П72 «Удав». Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на свой источник.

Производство запустят под руководством заслуженного конструктора России Владимира Ярыгина, которого недавно назначили на пост советника управляющего директора ИМЗ. Напомним, именитый конструктор займется производством, контактированием со службами разработчика, а также освоением разработки «Удавов». После пистолеты направят на испытания, по результатам которых будет принято решение о запуске серийного производства.

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