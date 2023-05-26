В Удмуртии вакцинировали 200 контактировавших с заболевшими корью

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После выявления первого в Удмуртии случая заболевания корью медики вакцинировали около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, на данный момент в регионе подтверждено два случая заражения корью – молодая женщина и ребенок. Оба инфицированных завезли болезнь в регион из Екатеринбурга.

«Медорганизации сработали оперативно, пациенты были своевременно госпитализированы. В первые сутки начаты противоэпидемические мероприятия по установлению контактных лиц по месту проживания, работы, обучения и уточнению их прививочного анамнеза. Работа, конечно проводится колоссальная, практически 2,5 тысячи контактных по всем очагам было отработано и установлена категория лиц, которая подлежит вакцинации», – рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Петренко также отметила, что в республике имеется несколько случаев отказов от прививки среди контактных лиц. Отметим, что заболевший корью может заразить окружающих его людей уже в течение первой недели после заражения. Поэтому вакцинация может стать спасением не только для инфицированного, но и для его близких.

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