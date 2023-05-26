Рухнувшая на первоклассников школьная беседка в Удмуртии находилась в аварийном состоянии

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения школьной беседки на учеников начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, 24 мая на территории Лудорвайской школы пострадали семеро первоклассников. Дети попали под завалы обрушившейся на них деревянной беседки. На данный момент под наблюдением врачей в больнице остается лишь один ребенок, остальные отпущены домой.

В рамках расследования установлено, что беседку построили еще в 2008 году для детей, которые посещали ранее находившийся здесь детсад. В 2023 году из-за ветхости конструкции постройку решили снести. В обед 24 мая мужчины, которые занимались демонтажем конструкции, ушли на перерыв. В это время в ожидании школьного автобуса под навес зашли дети.

Назначена организационно-техническая судебная экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Затем юристами будет дана оценка действиям (бездействию) отвечающих за безопасность учащихся лиц.

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