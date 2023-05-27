Напавшего на врача пациента с шизофренией нашли погибшим в лесу в Удмуртии

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

27 мая в лесу недалеко от села Ягул в Удмуртии правоохранительные органы обнаружили тело мужчины, который напал на сотрудника скорой помощи с ножом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

При осмотре тела мужчины было обнаружено ножевое ранение. Правоохранительные органы предполагают, что подозреваемый свел счеты с жизнью. Смерть наступила около трех суток назад.

Напомним, 22 мая 26-летний мужчина вонзил нож в шею фельдшера скорой помощи. Ранее отец погибшего вызвал медиков на дом, так как его сын пропустил предписанные ему процедуры в больнице. Сразу после нападения молодой человек убежал из дома и скрылся. Получившего ранения медбрата доставили в РКБ №1, где он на данный момент проходит курс лечения. Врачи утверждают, что его состояние стабильное – его жизни ничего не угрожает.

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