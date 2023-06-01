Фонд «Защитники Отечества» открылся в Ижевске 31 мая

Фото: udmurt.ru

31 мая глава Удмуртии Александр Бречалов открыл филиал госфонда «Защитники Отечества» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, идея о создании филиала в столице Удмуртии появилась в начале апреля 2023 года. По планам властей, фонд должен был открыть свои двери к началу лета – так и получилось. Сотрудники организации оказывают помощь ветеранам СВО, а также семьям военнослужащих.

«Филиал фонда станет мощной платформой для консолидации всех усилий. В этой работе мелочей не бывает», – сообщил Александр Бречалов.

Напомним, главой фонда назначили экс-руководителя администрации главы Удмуртии Максима Шумихина.

«Фонд – это не только помещение. Фонд – это люди, которые индивидуально, инициативно будут приходить в каждую семью, к каждому ветерану, и помогать с возникающими вопросами. В Ижевске мы выбрали помещение на Центральной площади Ижевска – это точка, знакомая каждому жителю Удмуртии», – сказал Шумихин.

Фонд расположился в здании кинотеатра «Россия» и будет работать с 9:00 до 18:00 в будние дни. Но Шумихин заверил, что каждый нуждающийся может обратиться за помощью в любое время и ему помогут соцкоординаторы организации.

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