Более 125 тысяч рублей купили по Пушкинской карте в Удмуртии с начала 2023 года

В 2023 году популярность Пушкинской карты значительно увеличилась Фото: Оксана ЗУЙКО

За первые 5 месяцев 2023 года молодые люди Удмуртии приобрели по Пушкинской карте более 125 тысяч билетов. Об этом сообщает министр культуры региона Владимир Соловьев.

Около 9 тысяч человек приобрели билеты на представления в Государственном русском драматическом театре республики. Популярностью также пользуются Удмуртская государственная филармония и Удмуртский государственный национальный театр – по 5 тысяч билетов.

В числе лидеров по посещению муниципальных учреждений культуры с Пушкинской картой Глазов (более 15 тысяч проданных билетов) и Можга (свыше 12 тысяч билетов).

Напомним, за 2022 год молодые люди региона приобрели около 150 тысяч билетов по Пушкинской карте. Ранее мы писали, как воспользоваться услугой и в какие заведения Удмуртии можно купить билет с ее помощью.

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