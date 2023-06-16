27-летнюю жительницу Глазова осудят за поджог своей 77-летней бабушки

Ранее женщина была судима за избиение потерпевшей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове по обвинению в убийстве бабушки осудят 27-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, утром 31 октября 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения начала ссору со своей 77-летней родственницей. Из-за своего возраста пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться и ей требовалась помощь. В ходе конфликта обвиняемая набросилась на пенсионерку, избила ее, а затем скинула с кровати, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. После этого женщина ушла из квартиры. Тело пострадавшей в огне обнаружили соседи и тут же вызвали оперативные службы. Пенсионерку доставили в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь – потерпевшая скончалась 2 ноября.

Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом) направлено в суд.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из Свято-Никольского храма в Удмуртии украли икону

Артиллерийский снаряд обнаружил житель Удмуртии во дворе дома

Холодать начнет с субботы: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии