22 июня Ижевск присоединился к акции «Свеча Памяти»

Фото: udmurt.ru

22 июня в Ижевске, как и во всех других городах России, прошла акция «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Ровно в 4:00 в память о всех погибших во время Великой Отечественной войны зажглись тысячи свечей. В столице Удмуртии акция прошла в сквере Победы. Гости и жители города возложили цветы к Вечному огню. Почтить героев пришли и представители региональной власти. Среди них председатель правительства республики Ярослав Семенов, и.о. руководителя администрации главы Удмуртии Александр Журавлев, зампредседателя госсовета региона Татьяна Ишматова и др.

Фото: udmurt.ru

«В оборонной промышленности Удмуртии в годы войны трудились 87 тысяч человек. Здания школ, госучреждений и больниц были отданы под эвакуационные госпитали. Подвиг на грани человеческих возможностей совершили строители железнодорожной ветки Ижевск – Балезино – старики, женщины и дети. Бойцы, труженики тыла – все они спустя годы собирают нас каждое 22 июня возле Вечного огня для того, чтобы мы помнили», – сказал Ярослав Семенов.

Отметим, 21 июня в сквере Победы прошла еще одна всероссийская акция, посвященная Дню памяти скорби – «Огненная картина войны». Перед монументом Вечного огня зажглись 10 тысяч свечей и изобразили паровоз на железной дороге «Ижевск – Балезино».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о подвигах героев Великой Отечественной войны в рамках проекта «Истории нашей победы». 9 мая на Центральной площади Ижевска появились стенды, на которых рассказывались воспоминания о страшных 40-х годах прошлого века.

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