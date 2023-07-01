В Удмуртии нашли зараженных птичьим гриппом чаек

Фото: архив КП

Птичий грипп опять обнаружен в Удмуртии. Очаг выявили в Игринском районе – на пруду в деревне Беляевское специалисты нашли трупы чаек. Об этом сообщил Александр Чирков, глава района.

«В пробах отобранного патологического материала обнаружен грипп птиц А Н5N1. Согласно требованиям законодательства, трупы птиц уничтожены на месте сжиганием, проведена дезинфекция», - заявил Чирков.

Сейчас тем, у кого есть домашняя птица, нужно изолировать ее от возможных контактов с синантропными и дикими птицами.

Если вы обнаружили падеж птицы, нужно немедленно сообщить в ветслужбу Удмуртии по телефону горячей линии: 8-800-222-17-16.

Напомним, первый в Удмуртии очаг заражения высопатогенным птичьи гриппом был обнаружен в начале мая в Глазове. Затем вирус выявили в Ижевске, Кезу, а также в Красногорском районе.

Уже стало известно, что владельцам животноводческих хозяйств начали выплачивать компенсацию за изъятие птицы и продукции птицеводства. Всего из регионального бюджета выделили около 10 млн рублей.

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