Засуха в Удмуртии поставила под угрозу корма для животных

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Почвенная засуха в Удмуртии может создать проблемы для заготовки кормов для животных. Об этом сообщает зампредседателя регионального правительства Ольга Абрамова.

«Более половины всех посевных площадей в нашей республике – травы. Почти 50 тысяч гектаров – кукуруза. И все это очень плохо растет в сегодняшних погодных условиях», – отметила Абрамова.

Напомним, 3 июля в Удмуртии ввели режим ЧС. В этих условиях команда Минсельхоза совместно с муниципальными комиссиями в постоянном режиме мониторит ситуацию в регионе. Также планируется организовать работу с соседними регионами по предложению кормов для наших хозяйств.

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