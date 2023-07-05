Чемпионка Алина Загитова вернулась в родной Ижевск

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приехала в родной Ижевск. Кадрами с дачи родственников она поделилась в своих соцсетях.

Судя по телеграм-каналу спортсменки, Алина не только отдыхает, но и помогает родным с грядками. Девушка на деле доказала поклонникам, что прекрасно знает, что такое тяпка, и как ей нужно пользоваться. На огороде чемпионке помогает ее младшая сестра Сабина.

На дачу в Ижевск с Алиной приехал и ее верный друг Масару. Пес наслаждается свежим воздухом и греется на солнышке, лежа на газоне. Напомним, в начале июня спортсменка уже приезжала в родной город.

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