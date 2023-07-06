258 выпускников Ижевска окончили школы с золотыми медалями

Вручение медалей прошло во Дворце детского (юношеского) творчества
Фото: Мария ЛЕНЦ
Окончить школу с золотой медалью удалось 258 выпускникам Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, еще 123 одиннадцатиклассника были награждены серебряными медалями.
Награждение прошло сегодня, 6 июля, во Дворце детского (юношеского) творчества. Для одиннадцатиклассников подготовили развлекательную программу с выступлениями певцов и танцоров.
«Поздравляем выпускников с окончанием школьной жизни и теми высокими успехами, которых они добились за 11 лет учебы!» – сказали в руководстве города.
Напомним, среди выпускников школ Удмуртии на данный момент зарегистрировано уже 43 стобалльных результата по ЕГЭ. Ранее «Комсомолка» пообщалась с одной из стобалльниц и узнала, насколько сложной была ее подготовка.
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