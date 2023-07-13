Почти 12 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей в 2023 году

В этом сезоне от укусов клещей пострадали 2 463 ребенка Фото: Мария Бакланова

В 2023 году от укусов клещей пострадало 11 913 жителей Удмуртии, в том числе 2 463 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Большая часть укушенных зарегистрирована в Ижевске – 52,6% от общего числа пострадавших, это 6 264 человека. В Глазове клещи присосались к 506 жителям (4,2%), а в Можге – к 433 (3,6%). Отметим, что ведомство учитывает лишь тех пострадавших, кто обратился за помощью в медицинские учреждения.

С начала текущего эпидсезона в лабораториях было обследовано 8 993 клеща на наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 115 из них он был обнаружен. Менее утешительные результаты показали исследования на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, – из 6 929 клещей возбудитель был обнаружен в 2 774 членистоногих.

Напомним, ранее «Комсомолка» проверила, какие спреи и народные средства действительно помогают отпугивать клещей.

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