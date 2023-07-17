Двое оленят родились в зоопарке в Ижевске

Малыши пока питаются молоком мам. Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии

Пятнистые оленята появились на свет в зоопарке Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

В июне самки Эме и Юки родили два олененка – мальчика и девочку. Сейчас малыши уже окрепли и могут спокойно выходить на прогулку в вольер, но все же стараются в это время держаться своих мам и ходить за ними «хвостиком». Пока у малышей нет имен, – сотрудники зоопарка наблюдают за их характером и повадками для того, чтобы подобрать подходящие клички.

Напомним, этим летом в зоопарке родились птенцы филинов и сов, а также четверо щенков морских котиков.

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