В Кезском районе Удмуртии отменили карантин по птичьему гриппу

На данный момент в регионе остается 4 очага заболевания
Фото: Мария ЛЕНЦ
18 июля в Кезском районе отменили карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии.
Напомним, вирус высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в Кезу в начале мая 2023 года. В течение двух месяцев специалисты держали на контроле возможность заражения других голов и таким образом ликвидировали вспышку болезни. Сейчас в районе не зарегистрировано ни одной больной птицы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о снятии карантинной зоны.
На данный момент в регионе остается 4 очага заболевания высокопатогенного гриппа птиц. Сотрудники ветеринарии продолжают бороться с распространением болезни.
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