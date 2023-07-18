В Кезском районе Удмуртии отменили карантин по птичьему гриппу

На данный момент в регионе остается 4 очага заболевания Фото: Мария ЛЕНЦ

18 июля в Кезском районе отменили карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии.

Напомним, вирус высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в Кезу в начале мая 2023 года. В течение двух месяцев специалисты держали на контроле возможность заражения других голов и таким образом ликвидировали вспышку болезни. Сейчас в районе не зарегистрировано ни одной больной птицы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о снятии карантинной зоны.

На данный момент в регионе остается 4 очага заболевания высокопатогенного гриппа птиц. Сотрудники ветеринарии продолжают бороться с распространением болезни.

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