Открытие моста через Большую Сарапулку в Удмуртии сдвинули на август

Сроки сдачи моста сдвинули примерно на 10 дней. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие моста через Большую Сарапулку сдвинули на август. Об этом ВКонтакте сообщил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Причиной очередного сдвижения сроков сдачи объекта стали проблемы с поставкой бетона и цемента. По словам вице-премьера, работы продлят примерно на 10 дней.

«Мы были здесь ровно месяц тому назад, ничего не предвещало сбоя. Поэтому мы пообещали всем жителям пустить двустороннее движение 25–31 июля и продолжать работы на мосту», — сказал Асабин.

Вице-премьер отметил, что сейчас все проблемы уже решены, и на объекте есть все необходимое для продолжения строительства.

«Мы хотели этот мост построить за два месяца. Но появилась проблема во всей Удмуртии — мы просто не могли получить бетонную смесь и железобетонные изделия. Я очень сильно извиняюсь перед всеми горожанами за продвинутые сроки, но сейчас все проблемы решены с помощью правительства республики. Мы усиливаем работы, ставим больше людей, будем работать в две смены. Будем стараться в кратчайшие сроки закончить этот объект», — сказал директор подрядной организации Руслан Мансуров.

Напомним, ремонт моста начался еще в 2022 году, объект должны были сдать в ноябре, но из-за отсутствия мостовых балок ремонт приостановили, а контракт с подрядчиком расторгли. В апреле 2023 года был заключен контракт с новой подрядной организацией. Весной крайним сроком сдачи обозначили 1 июля.

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