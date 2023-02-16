В Ижевске определили нового подрядчика для ремонта подземного перехода у УдГУ

Подрядчика выбирают уже не в первый раз Фото: Мария Бакланова

Нового подрядчика для ремонта подземного перехода возле УДГУ, наконец, выбрали. Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок.

Победителем и единственным участником конкурса стало ООО «Строительная компания «Марстрой» из Казани. Отметим, что компания совсем новая. Ее открыли в августе прошлого года.

Напомним, заявки на аукцион на поиск очередного подрядчика принимались до 27 января. По информации из открытых источников, начальная цена контракта была 19 938 000 рублей. Капитальный ремонт подземного перехода начался еще в июле 2022 года. Реконструкцию глава Удмуртии поручил лично Олегу Бекмеметьеву. Окончить работы планировали к началу учебного года. Но что-то пошло не так. В ноябре 2022 года переход закрыли бетонными плитами. Тогда «Комсомолка» обратилась в администрацию города и узнала, что какая судьба ожидает переход.

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