Ограничения вводят с 5 по 9 августа. Фото: Администрация Ижевска

Движение транспорта на улице Пастухова в Ижевске ограничат на 4 дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ограничения вводят с 20:00 5 августа до 20:00 9 августа. Проезд перекроют на участке между домами №11А по улице Пастухова и №151 по улице Карла Маркса. В указанный период здесь отремонтируют теплосеть. Жителей и гостей города просят заранее учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Напомним, 5 августа перекроют движение транспорта на улице Новая. Из-за работ энергетиков также ограничат движение троллейбусных маршрутов №9 и 10.

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