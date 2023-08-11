Власти Удмуртии могут провести сплав для выявления причин загрязнения реки Вала

В Вавожском районе прошла внеочередная сессия совета депутатов. Фото: udmurt.ru

В Вавожском районе прошла внеочередная сессия совета депутатов, на которой обсудили загрязнение рек Вала и Ува. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Напомним, проблема загрязнения реки беспокоит местных жителей с весны 2023 года. В мае на участке зафиксировали массовый мор рыбы, который произошел из-за залпового сброса отходов животноводства на одном из сельскохозяйственных предприятий. Виновные лица привлекли к ответственности, но ситуация повторилась в июле. По факту гибели рыбы прокуратура организовала проверку. Проблему загрязнения воды в реке также обсудили на совещании в правительстве региона.

Со 2 по 4 августа на речке наблюдались резкое помутнение воды, пенистая пленка на поверхности и зловонный запах. Сотрудники Минприроды осмотрели берега и отобрали пробы воды. А специалисты Росрыболовства на данный момент рассчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде.

Депутаты предложили провести сплав по реке привлечением представителей Минприроды, прокуратуры Вавожского района и общественников. Они уверены, что это поможет обеспечить «прозрачность работы по пресечению негативного воздействия на экологию, а также выявления несанкционированных сбросов в реку Вала».

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