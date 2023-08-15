Родственники выпрыгнувшей из окна для спасения от изнасилования девочки: «Он снимал все это»

Окно, из которого выпрыгнула девятиклассница Фото: Анастасия Захарова

15-летняя школьница из Ижевска, которая выпрыгнула из окна для спасения от изнасилования, зашла в квартиру подозреваемого, чтобы помочь ему. Об этом в интервью федеральному каналу «РЕН ТВ» рассказали родственники девушки.

Напомним, 12 августа в дворе одного из домов Ижевска прохожие обнаружили девочку-подростка, которая лежала на земле. Позднее выяснилось, что подросток выпрыгнула из окна квартиры своего 34-летнего знакомого. Мужчина заманил несовершеннолетнюю к себе в гости, а затем начал домогаться ее. В результате падения девушка получила травму позвоночника, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По словам родных девушки, мужчина познакомился с пострадавшей и ее друзьями незадолго до инцидента. Подозреваемый подсел к компании подростков и завязал разговор.

«Они сидят во дворе, молодежь, этот подсел к ним, один, второй день. Значит, у него мысли были. Говорит: помоги мне, притворись моей внебрачной дочкой, мне надо у жены взять карточку. Она говорит: ну, окей, помогу. Он ее заманил», – рассказала мама школьницы.

В квартире мужчина стал домогаться девушки, раздел ее и душил.

«Сказал, если кому расскажешь, убью, в лесу закопаю, в интернет все. Он снимал все это», – объяснила женщина.

Отмечается, что во время преступления в соседней комнате находилась мать подозреваемого.

Сейчас девушка находится в ГКБ №7 Ижевска. За ее состоянием наблюдают лучшие нейрохирурги города. В ближайшее время девушке проведут операцию в два этапа.

«100% ходить не будет, она упала на ноги, голова цела, работает. Она разговаривает, ушибов нет, а ноги ничего не чувствуют», – рассказала бабушка школьницы.

Напомним, вечером 14 августа подозреваемого в преступлении задержали. Мужчина прятался в подъезде соседнего дома. Доклад о расследовании уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера» запросил председатель СК России Александр Бастрыкин.

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