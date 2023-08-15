Ситуация сложная: ГУ ветеринарии Удмуртии рассказали о решении вопроса с распространением АЧС

Анализ проб на исследование АЧС находится на особом контроле
Фото: Виктория МИНАЕВА
Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Удмуртии остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.
Напомним, в июле 2023 года в Кизнерском районе региона был зафиксирован первый случай АЧС. Диагноз подтвердился у кабана, которого поймали на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег».
Для решения проблемы с распространением опасной болезни ведомство проводит совещания с главами муниципалитетов и охотников. Также на особом контроле находится анализ проб на исследование АЧС.
Напомним, ранее в двух районах Удмуртии были зафиксированы смерти кабанов. Но вирус африканской чумы свиней у них не подтвердился.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Постоянно с малолетками тусуется»: что известно об ижевчанине, который пытался изнасиловать выпрыгнувшую из окна девочку
На пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Багин
56-летний водитель автобуса в Сарапуле насмерть сбил молодую девушку