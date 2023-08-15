Ситуация сложная: ГУ ветеринарии Удмуртии рассказали о решении вопроса с распространением АЧС

Анализ проб на исследование АЧС находится на особом контроле Фото: Виктория МИНАЕВА

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Удмуртии остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.

Напомним, в июле 2023 года в Кизнерском районе региона был зафиксирован первый случай АЧС. Диагноз подтвердился у кабана, которого поймали на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег».

Для решения проблемы с распространением опасной болезни ведомство проводит совещания с главами муниципалитетов и охотников. Также на особом контроле находится анализ проб на исследование АЧС.

Напомним, ранее в двух районах Удмуртии были зафиксированы смерти кабанов. Но вирус африканской чумы свиней у них не подтвердился.

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